Paikallisuutiset
Kajaanin ammattikorkean opettaja sai merkittävän tunnustuksen kuolemansairaiden hoidon kehittämisestä
”Hänen työnsä on vahvistanut palliatiivisen hoidon koulutusta ja parantanut hoidon yhdenvertaisuutta.”
Kajaanin ammattikorkeakoulun terveysalan yliopettaja Minna Hökkä on saanut Elämän malja -palkinnon.
Palkinto myönnetään tunnustuksena merkittävästä ja uraauurtavasta työstä palliatiivisen hoidon hyväksi. Saajan valitsee vuosittain Suomen Pallliatiivisen hoidon yhdistys ry (SPHY), jonka tavoitteena on