Paikallisuutiset
Kajaanin Hakassa valmentaneen miehen tuomio lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä jää voimaan – Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa
Teot tapahtuivat vuonna 2022, kun mies toimi Kajaanin Hakassa lapsen valmentajana. Teot tulivat ilmi kolme vuotta sitten elokuussa.
Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa päätökseen, joka koski Kajaanin Hakassa valmentaneen miehen saamaa tuomiota lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
Näin ollen voimaan jää Rovaniemen hovioikeuden tuomio, joka oli 5 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus. Kajaanin Hakassa valmentanut mies sai t