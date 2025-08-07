Paikallisuutiset

Kainuun käräjäoikeus ei tuominnut miestä. Hovioikeus puolestaan tuomitsi, ja tämä tuomio jää voimaan, sillä Korkein oikeus ei myöntänyt päätöksestä valituslupaa. Kuva: Noora Limnell / Arkisto

Kajaanin Hakassa valmentaneen miehen tuomio lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä jää voimaan – Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa

Teot tapahtuivat vuonna 2022, kun mies toimi Kajaanin Hakassa lapsen valmentajana. Teot tulivat ilmi kolme vuotta sitten elokuussa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa päätökseen, joka koski Kajaanin Hakassa valmentaneen miehen saamaa tuomiota lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Näin ollen voimaan jää Rovaniemen hovioikeuden tuomio, joka oli 5 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus. Kajaanin Hakassa valmentanut mies sai t

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä