Kajaanin kaupunginhallitus nimesi energiaomistusten kehittämisen työryhmän jäsenet tiistaina. Kuva: Juha Neuvonen / Arkisto

Kajaanin kaupunki nimesi samat jäsenet jatkamaan energiaomistusten työryhmässä

Energiaomistusten kehittämisen työryhmässä jatkavat samat jäsenet. Jäsenten uudelleen nimeämisestä äänestettiin kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina.

Kajaanin kaupunginhallitus on nimennyt samat jäsenet jatkamaan kaupungin energiaomistusten kehittämisen työryhmässä. Työryhmän kokoonpano pysyy siis samana, eli sen jäsenet ovat Joni Partanen, Jussi Heikkinen, Marko Kesti, Antti Lappalainen, Eero Suutari ja Teuvo Hatva.

