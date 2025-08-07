Paikallisuutiset

Suomessa kelloja soitetaan kaikissa tuomiokirkoissa torstaina neljältä iltapäivällä. Kellot soivat rauhan puolesta myös Kajaanin kirkossa. Kuva: Jukka Keränen / Arkisto

Kajaanin kirkon kellot soivat tänään torstaina kello 16 Gazan hädästä muistuttaen

Norjan, Ruotsin ja Suomen evankelis-luterilaisten kirkkojen piispat: ”Kuluneen kesän aikana Gazan alueen humanitaarinen hätätila ja nälänhätä ovat pahentuneet. Joka viides alueen asukkaista kärsii äärimmäisestä ruokapulasta.”

Kajaanin kirkon kellot soivat rauhankelloina tänään torstaina kello 16 muistuttaen Gazan hädästä.

Norjan, Ruotsin ja Suomen evankelis-luterilaisten kirkkojen piispat ovat kutsuneet kaikkia kirkkoja ja seurakuntia osallistumaan yhteiseen rauhankellojen soittamiseen torstaina 7.8.

Suomessa kelloja soite

