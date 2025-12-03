Paikallisuutiset
Kajaanin lentoaseman uudet tilat käyttöön ensi viikolla – Pekka Heikkisen kahvila on auki lentojen aikana
Tämä vuoden muutostöiden myötä lentoaseman lähtöaulan kahvilan voi tarvittaessa muuttaa osaksi lähtöporttialuetta, jolloin se tuo lisää istumapaikkoja porttialueelle.
Kajaanin lentoaseman lähtöaulassa matkustajia, vierailijoita ja aseman työntekijöitä palvelee jatkossa Pekka Heikkisen lentokenttäkahvila.
Yrittäjä Kaisa Marin kertoo, että lentokenttä on sopiva paikka kahvilalle talvikaudella, jolloin kansainvälinen turismi vilkastuttaa liikennettä. Kahvila on auki