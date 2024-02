Paikallisuutiset

Kajaanin Mamsellin johtaja Tuija Vuorinen kaupungintalon tyhjässä ja suljetussa henkilöstöravintolassa. Kuva: Inka Hurskainen

Kajaanin liikelaitokset takoivat kovia tuloksia, mutta vaikeilta ratkaisuilta ei vältytty: ’’Sulkeminen oli koskettava ja ikävä ratkaisu’’

Vaikka kaupunki hakee 3,5 miljoonan euron pysyviä säästöjä, liikelaitoksille ei ole ohjelmaan kirjattu säästötoimia. Kajaanin Mamsellin johtaja Tuija Vuorinen muistuttaa myös huoltovarmuusnäkökulmasta.

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Kajaanin kaupungintalon henkilöstöravintolassa on hiljaista. Valot ovat kiinni ja kiireisimpään lounasaikaan ruokailutila on täysin autio. Näin on ollut jo viime syksystä asti, kun Kajaanin kaupunki teki päätöksen henkilöstöravintolan sulkemisesta.

– Tämä oli tärkeä henkilöstöravintola, ja täällä käv