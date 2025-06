Mielipiteet

Tekstarit: ”Vai ei sovi kuusi nykyaikaisen torin ilmeeseen?”

Olen ollut maaliskuun loppupuolelta asti hoidossa Kainuun keskussairaalassa. Kylläpä täytyy kehua hoidon tasoa, joka on ollut koko ajan erinomaista ja saa potilaatkin viihtymään sairaalassa. Koko väki siivoojaa myöten on tosi mukavaa. Ruuatkin ovat hyviä. Huoneet on hyvin varustettu ja joka huoneess