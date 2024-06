Koti-Kajaani

Psytrance One Love -tapahtuman pääesiintyjä Jenni Korento-Salmi ihastui Kajaanin luontoon ja kulttuuritarjontaan.

Kajaanin luonto lumosi pääesiintyjän: ”On todellakin kiva palata takaisin”

Sound Factory avaa kesäkauden ja uuden kabinetin lauantaina tapahtumalla, joka on saanut nimensä rakkaudesta hyvään konemusiikkiin.

Lauantaina vanhassa vesilaitoksessa on mystinen tunnelma. Psytrance One Love -tapahtumassa Sound Factory Bar & Nightclubin lavalle nousee viisi dj:tä, joiden rakkaudesta psytranceen tapahtuma on saanut nimensäkin.

Tapahtuman myötä Sound Factory avaa kesäkauden sekä uuden kabinettitilan. Kabinetissa v