Kajaanin nuorisovaltuusto sai valtakunnallista tunnustusta – puheenjohtaja oivalsi omasta palkinnostaan: Minä riitän
Kajaanin Nuva palkittiin vetoomuksesta, josta se on tekemässä koko maan kattavan kansalaisaloitteen: energiajuomat halutaan kieltää alle 15-vuotiailta.
Kajaanin nuorisovaltuusto on saanut Vuoden nuorisovaltuustoteko -palkinnon. Sen myönsi Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto.
Perustelujen mukaan Kajaanin nuorisovaltuusto päätti laatia yhteisen aloitteen, johon se keräsi mukaan nuorisovaltuustoja eri puolelta Suomea. Yhteistyön alustana hyödynnettiin Nu