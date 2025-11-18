Paikallisuutiset

Tämä valtuustokausi alkoi Joutenlammen järjestäytymiskokouksella. Kuva: Nea Okkonen / Arkisto

Kajaanin nuorisovaltuusto sai valtakunnallista tunnustusta – puheenjohtaja oivalsi omasta palkinnostaan: Minä riitän

Kajaanin Nuva palkittiin vetoomuksesta, josta se on tekemässä koko maan kattavan kansalaisaloitteen: energiajuomat halutaan kieltää alle 15-vuotiailta.

Kainuun Sanomat

Kajaanin nuorisovaltuusto on saanut Vuoden nuorisovaltuustoteko -palkinnon. Sen myönsi Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto.

Perustelujen mukaan Kajaanin nuorisovaltuusto päätti laatia yhteisen aloitteen, johon se keräsi mukaan nuorisovaltuustoja eri puolelta Suomea. Yhteistyön alustana hyödynnettiin Nu

