Paikallisuutiset
Kajaanin oma Hanna ihastutti juhlakonsertissaan – ”maanläheinen ja luonnollinen esiintyjä”
Tämän vuoden tangokuningatar Hanna Hirvonen esiintyi Kajaanin Raatihuoneentorilla satapäiselle yleisölle.
Lempeä syyskuun sää helli kajaanilaisia, jotka olivat tulleet viettämään perjantai-iltaa Raatihuoneentorille. Heinäkuussa tuoreeksi tangokuningattareksi kruunattu Kajaanin oma Hanna Hirvonen sai oman kansanjuhlansa, kun kaupunki järjesti hänen kunniakseen juhlakonsertin ja kahvitarjoilun.
Sara Soini