Paikallisuutiset

Kuningatar kruunu päässään. Hanna Hirvonen hurmasi kuulijat pehmeällä ja soinnukkaalla äänellään. Kuva: Elisa Korhonen

Kajaanin oma Hanna ihastutti juhlakonsertissaan – ”maanläheinen ja luonnollinen esiintyjä”

Tämän vuoden tangokuningatar Hanna Hirvonen esiintyi Kajaanin Raatihuoneentorilla satapäiselle yleisölle.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lempeä syyskuun sää helli kajaanilaisia, jotka olivat tulleet viettämään perjantai-iltaa Raatihuoneentorille. Heinäkuussa tuoreeksi tangokuningattareksi kruunattu Kajaanin oma Hanna Hirvonen sai oman kansanjuhlansa, kun kaupunki järjesti hänen kunniakseen juhlakonsertin ja kahvitarjoilun.

Sara Soini

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä