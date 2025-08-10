Urheilu
Kajaanin Pallokerho kesti karsintojen paineet ja säilytti sarjapaikkansa – ”Nämä pelit ovat kaikista inhottavimpia”
Kajaanin Pallokerhon ja Pattijoen Urheilijoiden väliset karsintapelit olivat molemmat niin sanottuja juoksun pelejä. KPK voitti viikonlopun kamppailut ja jatkaa Ykköspesiksessä.
Putoamiskarsintaotteluissa on usein todella kovat paineet päällä.
Naisten Ykköspesiksen putoamiskarsinnoissa Kajaanin Pallokerho onnistui selättämään kyseiset paineet, sillä joukkue säilytti paikkansa sarjassa suoraan otteluvoitoin 2–0.
Sarjapaikka varmistui sunnuntai-iltana, kun joukkue kaatoi toises