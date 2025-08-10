Urheilu

Kajaanin Pallokerho voi tuulettaa helpottuneena, kun joukkue piti paikkansa Ykköspesiksessä karsintojen kautta. Kuva: Miika Manninen

Kajaanin Pallokerho kesti karsintojen paineet ja säilytti sarjapaikkansa – ”Nämä pelit ovat kaikista inhottavimpia”

Kajaanin Pallokerhon ja Pattijoen Urheilijoiden väliset karsintapelit olivat molemmat niin sanottuja juoksun pelejä. KPK voitti viikonlopun kamppailut ja jatkaa Ykköspesiksessä.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Putoamiskarsintaotteluissa on usein todella kovat paineet päällä.

Naisten Ykköspesiksen putoamiskarsinnoissa Kajaanin Pallokerho onnistui selättämään kyseiset paineet, sillä joukkue säilytti paikkansa sarjassa suoraan otteluvoitoin 2–0.

Sarjapaikka varmistui sunnuntai-iltana, kun joukkue kaatoi toises

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä