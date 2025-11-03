Paikallisuutiset
Kajaanin perheasiain neuvottelukeskus aloittaa kertaterapian – ”Itsetuhoisten asiakkaiden määrä on poikkeuksellinen”
Kertaterapian tarkoituksena on madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä ja hakea apua orastaviin kriiseihin.
Perheasiain neuvottelukeskus on lähtenyt selvittämään ruuhkautunutta vastaanottoa etäajoilla sekä kertaterapialla.
– Meillä on ollut tosi kova ruuhka. Olemme joutuneet käännyttämään asiakkaita hakemaan apua muualta, koska emme ole voineet itse ottaa heitä vastaan, kertoo vastaava perheneuvoja Annamar