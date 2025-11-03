Paikallisuutiset

Vastaava perheneuvoja Annamari Kinnunen toivoo, että kertaterapian avulla parisuhdeongelmien kärjistymisen voisi estää jopa kokonaan. Kuva: Tanja Nuotio

Kajaanin perheasiain neuvottelukeskus aloittaa kertaterapian – ”Itsetuhoisten asiakkaiden määrä on poikkeuksellinen”

Kertaterapian tarkoituksena on madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä ja hakea apua orastaviin kriiseihin.

Kainuun Sanomat

Perheasiain neuvottelukeskus on lähtenyt selvittämään ruuhkautunutta vastaanottoa etäajoilla sekä kertaterapialla.

– Meillä on ollut tosi kova ruuhka. Olemme joutuneet käännyttämään asiakkaita hakemaan apua muualta, koska emme ole voineet itse ottaa heitä vastaan, kertoo vastaava perheneuvoja Annamar

