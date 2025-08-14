Paikallisuutiset
Kajaanin Romu sai kansainvälisen ympäristösertifikaatin
ISO 14001 -sertifikaatti myönnetään yrityksille, jotka ovat sitoutuneet ympäristövaikutusten hallintaan ja niiden kehittämiseen.
Kajaanin Romu on saavuttanut kansainvälisesti tunnustetun ISO 14001 -ympäristösertifikaatin. Yritys saavutti sertifikaatin maaliskuussa 2025, ja sen myönsi sertifiointiyritys Kiwa sertifiointi Oy.
Kajaanilaisyrityksen saavuttama sertifikaatti kattaa metallipitoisen kierrätysmateriaalin purkutoiminnot