Kajaanin Romu sai kansainvälisen ympäristösertifikaatin. Kuva: Arto Tulima / Arkisto

Kajaanin Romu sai kansainvälisen ympäristösertifikaatin

ISO 14001 -sertifikaatti myönnetään yrityksille, jotka ovat sitoutuneet ympäristövaikutusten hallintaan ja niiden kehittämiseen.

Kainuun Sanomat

Kajaanin Romu on saavuttanut kansainvälisesti tunnustetun ISO 14001 -ympäristösertifikaatin. Yritys saavutti sertifikaatin maaliskuussa 2025, ja sen myönsi sertifiointiyritys Kiwa sertifiointi Oy.

Kajaanilaisyrityksen saavuttama sertifikaatti kattaa metallipitoisen kierrätysmateriaalin purkutoiminnot

