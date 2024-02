Paikallisuutiset

Nuorten lääkärien lähiesihenkilö ja yleislääketieteen poliklinikan apulaisylilääkäri Anna-Kaisa Mattanen (keskellä) pääsi nuorten lääkärien Anni Kääriäisen (vasemmalla), Hertta Heikkisen (oikealla) ja Jenni Korhosen (takana) tutkittavaksi. Kuva: Inka Hurskainen

Kajaanin ylepolille ja Suomussalmen terveysasemalle tunnustus nuorten lääkärien hyvästä ohjauksesta

Kainuun hyvinvointialue on saanut ensimmäistä kertaa riittävän määrän tuloksia nuorille lääkäreille tehdyssä Koulutuspaikkakyselyssä. Ylepolin hoitojonoa on purettu merkittävästi, ja keikkalääkäreitäkään ei tarvita enää yhtä paljon kuin ennen. Kerromme jutussa, miten paremman suunnan kehitys on saatu Kainuun hyvinvointialueella aikaan.

Maija Räsänen Kainuun Sanomat

Kajaanin yleislääketieteen poliklinikalla työskentelevät erikoistuvat nuoret lääkärit Jenni Korhonen, Hertta Heikkinen ja Anni Kääriäinen suosittelevat Kainuuta erikoistumispaikaksi muille nuorille lääkärikollegoille epäröimättä.

He kaikki aikovat jatkaa työntekoa Kajaanissa terveyskeskuksessa tehtäv