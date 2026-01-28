Paikallisuutiset
Kajaanissa asuntoja myynnissä tavallista vähemmän – Etelä-Suomesta muuttanut Janne Ikola etsi uutta kotia vuosia
Kiinteistönvälittäjät odottavat markkinoiden virkistyvän tavalliseen tapaan kevään tullen. Uudet omakotitalot tekevät kauppansa, kaksioilla ei ostajia kuten aiemmin.
Koko maassa asuntoja on myynnissä ennätykselliset määrät, mutta Kajaanissa ja Kainuussa tilanne on erilainen. Kajaanilaisten kiinteistövälitysalan yrittäjien mukaan myynnissä on nyt poikkeuksellisen vähän asuntoja.
Etuovi.com-palvelussa oli tiistaina iltapäivällä myynnissä Kajaanista 178 asuntoa. Muk