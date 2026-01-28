Paikallisuutiset

Kajaanissa asuntoja myynnissä tavallista vähemmän – Etelä-Suomesta muuttanut Janne Ikola etsi uutta kotia vuosia

Pääkaupunkiseudulta muuttanut Janne Ikola ehti käydä puolisonsa kanssa Kajaanissa kymmenissä asuntonäytöissä ennen kuin sopiva koti löytyi. Kuva: Maria Kalliokoski

Kiinteistönvälittäjät odottavat markkinoiden virkistyvän tavalliseen tapaan kevään tullen. Uudet omakotitalot tekevät kauppansa, kaksioilla ei ostajia kuten aiemmin.

Maria Kalliokoski Kainuun Sanomat

Koko maassa asuntoja on myynnissä ennätykselliset määrät, mutta Kajaanissa ja Kainuussa tilanne on erilainen. Kajaanilaisten kiinteistövälitysalan yrittäjien mukaan myynnissä on nyt poikkeuksellisen vähän asuntoja.

