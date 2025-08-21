Paikallisuutiset

Anna Poleschuk tyttärineen saapui Kajaaniin muutama viikko sitten. He kiittelevät miten ystävällisesti ja auttavaisesti heidät on otettu täällä vastaan. Kuva: Elisa Korhonen

Kajaanissa asuvat ukrainalaiset eivät usko rauhan syntyvän – ei ainakaan ennen kuin Putinista päästään

Kajaanissa asuvien ukrainalaisten mielipiteet mahdollisen rauhan syntymisestä ja siihen tarvittavista keinoista ovat yhteneväiset. Usko rauhaan ei ole kovin korkealla.

Hersonista kotoisin oleva Volodymyr on tullut Kajaaniin vasta kolme viikkoa sitten. Kysymys rauhasta saa Volodymyrin silmät vetistymään. Hän on sotilas, joka sai vastikään vapautuksen, joten muistot rintamalta ovat todella tuoreet. Hänen kolme lastaan ja vaimo olivat tulleet Kajaaniin jo aiemmin.

