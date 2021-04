Kajaanissa kaksi uutta koronatartuntaa – Kainuu on edelleen perustasolla

Kajaanissa on maanantaina todettu kaksi uutta koronatartuntaa, jotka liittyvät pääsiäisen ryppääseen.

Henkilöistä yksi oli ollut jo karanteenissa aiemmin ja toinen vastikään määrätty ennen positiivista testitulosta. Ryppäässä on nyt 13 sairastunutta. Sen viruskannan odotetaan olevan herkemmin leviävää muunnosta.

Lisäksi Kainuussa on todettu korontartunta alueella oleskelevalla ulkopaikkakuntalaisella. Altistumisen johdosta yhdeksän henkilöä on määrätty karanteeniin.

Kainuu on edelleen epidemian perustasolla. Ilmaantuvuusluku on nyt 19,4 (per (100 000 as / 14 vrk), mutta tartuntaryppäät ovat tiedossa ja rajattuja, Kainuun sote tiedottaa.

Koronarokotuksissa on nyt useita ryhmiä. Rokotusjärjestelyiden vuoksi ryhmät on jaettu syntymävuoden perusteella.

Uutena vuorossa ovat nyt kaikki 1952–56 syntyneet kainuulaiset sekä ne 1957–61 syntyneet, joilla on vakavalle koronataudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus (riskiryhmä 1).

Rokotekeskustelu käy vilkkaana koko Suomessa ja Kainuun sote tiedottaa, että kaikki hyväksytyt rokoteaineet ovat läpikäyneet tieteelliset tutkimukset ja viranomaisten lupamenettelyt.

Koronarokotteet tarjotaan Suomessa koko aikuisväestölle veloituksetta ja vapaaehtoisuuteen perustuen. Tällä hetkellä myyntiluvan saaneita valmisteita on kolme ja neljäs on saapumassa Suomeen kuun lopussa.

– Odotamme edelleen Thl:n jatko-ohjeita AstraZenecan valmisteen osalta. Tämä aiheuttaa epätietoisuutta sekä järjestäjille että rokotettaville, mutta edistämme rokotuksia käytettävissä olevin keinoin. Nopeita muutoksia on jatkossakin luvassa. Rokoteaikoja ja rokotteita on nyt kuitenkin saatavilla siten, että pääsemme laajentamaan uusiin ryhmiin, kertoo Olli-Pekka Koukkari Kainuun sotesta.

Hän toteaa ymmärtävänsä hyvin ihmisten huolen rokoteuutisointiin liittyen, mutta mittasuhteet vääristyvät keskustelussa. Kaikkeen hoitoon, toimenpiteisiin, lääkkeisiin tai rokotteisiin liittyy aina mahdollisen haitan riski.

– Tässä tapauksessa vakavan koronataudin riskit ovat merkittävästi suurempia kuin rokotteisiin liitetty erittäin harvinainen haittamahdollisuus, rauhoittelee Koukkari.

Koronarokotuksiin liittyvät tiedot on koottu Kainuun soten infosivulle sote.kainuu.fi/koronarokotukset.