Israelin rinnalla terroria vastaan -mielenosoitus pidettiin Kajaanissa 7. lokakuuta 2024, jolloin Gazan sodan käynnistäneestä äärijärjestö Hamasin hyökkäyksestä Israeliin tuli kuluneeksi tasan yksi vuosi. Kuva: Maija Räsänen

”Haluan seisoa Israelin tukena” – 40 osallistui Kajaanissa mielenosoitukseen Hamasin hyökkäyksen vuosipäivänä

Hamasin yllätyshyökkäyksestä Israeliin on kulunut tasan vuosi, minkä vuoksi Kajaanissa oli mielenosoitus Israelin puolesta. Yli tuhat ihmistä sai surmansa Israelin historian verisimpänä päivänä. Vuosi sitten Gazasta alkunsa saanut sota on läikkynyt Lähi-itään ja herättänyt pelkoja laajemmasta alueellisesta konfliktista. Gazan sodassa on sittemmin kuollut lähes 42 000 ihmistä Israelin sotatoimissa.

Maija Räsänen Hannu Aaltonen, Anssi Rulamo, STT Kainuun Sanomat

Tänään tuli täyteen vuosi siitä, kun äärijärjestö Hamas teki yllätyshyökkäyksen Gazan kaistalta Israeliin. Kajaanissa pidettiin siksi maanantaina Israelin rinnalla – terroria vastaan -mielenosoitus.

