Ismo Lehkonen opasti nuoria Kajaanin jääkiekkoleirillä. Hän näkee luistelun olevan aiempaakin tärkeämpää nykyjääkiekossa. Kuva: Maija Räsänen

Kajaanissa vieraillut Ismo Lehkonen lataa suoraa puhetta kotimaisen kiekkoilun tilanteesta: ”Olemme kymmenen vuotta muita jäljessä”

Kajaanissa jääkiekkoleiriä vetänyt kokenut jääkiekkovalmentaja Ismo Lehkonen näkee Suomen jääneen jälkeen huippujääkiekon vaatimuksista.

Jussi Heikkinen Kainuun Sanomat

Kajaanin harjoitusjäähallissa riittää kiirettä. Paikalle on tullut 70 nuorta jääkiekkoilijan alkua, jotka viettävät Junnu Hokin järjestämää kiekkoleiriä. Nuorista puolet on Kainuusta ja toinen puoli on saapunut Kajaaniin ympäri Suomea.

