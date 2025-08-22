Urheilu
Kalle Kuosmanen oli tehdä KiPasta tusinavastustajan: ”Mietitään ja pureskellaan, miten saisimme sisäpelimme paremmalle tolalle!”
Jymyläisten välieräsarja Kiteetä vastaan venyy perjantaisen vierastappion takia ainakin neljän ottelun mittaiseksi.
Superpesiksen runkosarjan kärkikaksikon taival puolivälierissä hiekoittui odottamattomasti, kun Kiteen Pallo ja Hyvinkään Tahko jysäyttivät perjantain kotiotteluissaan ottelusarjat 1–1:een tasoittaneet voitot. Tahko koulutti runkosarjaykköstä Kouvolan Pallonlyöjiä 2–0 (2–1, 2–1).
