Urheilu

Kalle Kuosmanen oli tehdä KiPasta tusinavastustajan: ”Mietitään ja pureskellaan, miten saisimme sisäpelimme paremmalle tolalle!”

Jymyläisten välieräsarja Kiteetä vastaan venyy perjantaisen vierastappion takia ainakin neljän ottelun mittaiseksi.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Superpesiksen runkosarjan kärkikaksikon taival puolivälierissä hiekoittui odottamattomasti, kun Kiteen Pallo ja Hyvinkään Tahko jysäyttivät perjantain kotiotteluissaan ottelusarjat 1–1:een tasoittaneet voitot. Tahko koulutti runkosarjaykköstä Kouvolan Pallonlyöjiä 2–0 (2–1, 2–1).

Sotkamon Jymyn tarvi

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä