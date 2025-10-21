Paikallisuutiset

Supertietokone Lumi sijaitsee Kajaanissa Renforsin Rannassa. Kuva: arkisto. Kuva: Jussi Pohjavirta

KAMKin tapahtuma kutsuu jälleen Kajaaniin tekoälystä kiinnostuneet

Tänä vuonna Kainuu Digital Summit -tapahtumassa keskustellaan tekoälyn ja suurteholaskennan ajankohtaisista aiheista.

Kainuun Sanomat

Kolmatta kertaa järjestettävä Kainuu Digital Summit -tapahtuma kokoaa jälleen yhteen tekoälystä kiinnostuneet ja alan tekijät verkostoitumaan Kajaaniin.

Kahden päivän aikana asiantuntijat ja ammattilaiset, yritykset, tutkijat sekä startup -yritykset kokoontuvat keskustelemaan tekoälyn ja suurteholask

