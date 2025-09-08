Paikallisuutiset
KAO on vähentämässä puutarhan ja matkailun uusia osaajia, mutta kolmelle erityisen vetovoimaiselle alalle halutaan lisää aloituspaikkoja
Kainuun ammattiopistolta vähenee tänä vuonna valtion rahoitusta puolitoista miljoonaa euroa.
Kainuun ammattiopiston ensi kevään yhteishaun aloituspaikkamäärät tippuvat, jos Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta päättää keskiviikkona 10.9. asiasta ehdotuksen mukaisesti.
Kun tänä keväänä KAOn aloituspaikkoja oli yhteensä 547, luku olisi ensi vuoden keväällä 525. Vähennystä tuli