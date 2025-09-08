Paikallisuutiset

Esityksen mukaan KAOssa ei olisi ensi kevään haussa yhtään aloituspaikkaa matkailualan, musiikkialan, prosessiteollisuuden ja puutarha-alan perustutkinnossa. Kuva: Jussi Pohjavirta / Arkisto

KAO on vähentämässä puutarhan ja matkailun uusia osaajia, mutta kolmelle erityisen vetovoimaiselle alalle halutaan lisää aloituspaikkoja

Kainuun ammattiopistolta vähenee tänä vuonna valtion rahoitusta puolitoista miljoonaa euroa.

Kainuun Sanomat

Kainuun ammattiopiston ensi kevään yhteishaun aloituspaikkamäärät tippuvat, jos Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta päättää keskiviikkona 10.9. asiasta ehdotuksen mukaisesti.

Kun tänä keväänä KAOn aloituspaikkoja oli yhteensä 547, luku olisi ensi vuoden keväällä 525. Vähennystä tuli

