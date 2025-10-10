Urheilu

Kolmosen pohjoislohkon voittamisesta Kajaanin Hakaa vastaan kamppaillut Kajaanin Palloilijat aloittaa nousukarsinnat lauantaina vieraskentällä.

KaPa hakee kirsikkaa kakun päälle – katso täältä livelähetys Äänekoskelta

Kajaanin Palloilijoiden nousukarsinnat käynnistyvät lauantaina vieraskentällä. Kakkoseen nousija ratkeaa viikon päästä Kajaanissa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Viikonloppuna käynnistyy Kajaanin Palloilijoiden nykyisen aikakauden isoimmat ottelut.

Kyseessä on kaksiosainen nousukarsinta, jossa kupletin juoni on selkeä: otteluparin voittaja nousee Kakkoseen ja häviäjä jatkaa ensi kaudellakin Kolmosessa.

Nousukarsinnoissa pohjoislohkon voittanut KaPa kohtaa Itä

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä