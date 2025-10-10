Urheilu
KaPa hakee kirsikkaa kakun päälle – katso täältä livelähetys Äänekoskelta
Kajaanin Palloilijoiden nousukarsinnat käynnistyvät lauantaina vieraskentällä. Kakkoseen nousija ratkeaa viikon päästä Kajaanissa.
Viikonloppuna käynnistyy Kajaanin Palloilijoiden nykyisen aikakauden isoimmat ottelut.
Kyseessä on kaksiosainen nousukarsinta, jossa kupletin juoni on selkeä: otteluparin voittaja nousee Kakkoseen ja häviäjä jatkaa ensi kaudellakin Kolmosessa.
Nousukarsinnoissa pohjoislohkon voittanut KaPa kohtaa Itä