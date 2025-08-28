Urheilu
KaPan maalivahti pelasti voiton joukkueelleen kuumassa Kajaanin derbyssä: ”Se antoi minulle lisämotivaatiota”
Kajaanin paikallisottelu veti katsomot täyteen jälleen. Ottelun voitto kääntyi Kajaanin Palloilijoille, jonka myötä KaPa on nyt karkuteillä lohkon kärjessä.
Vaikka Kajaanin liikuntapuistossa oli keskiviikkoiltana vain 11 astetta lämmintä ja taivaalta ropisi koko illan ajan vettä, ei tunnelma latistunut, kun Kajaanin paikallisottelu piti tunteet lämpimänä koko illan ajan.
Jalkapallon miesten Kolmosen pohjoislohkon kärkiottelua oli tullut katsomaan 1186 ka