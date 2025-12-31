Urheilu

Kajaanin Palloilijoiden päävalmentajana viime kaudella toiminut Inigo Garcia Lopez jatkaa joukkueen peräsimessä myös ensi kaudella. Kuva: Maija Räsänen

KaPan valmentajahaussa yllätyskäänne – espanjalaisvalmentaja jatkaa sittenkin peräsimessä

Kajaanin Palloilijoiden pitkä valmentajahaku sai erikoisen päätöksen. Joukkueen pelaajien puolella ovet ovat käyneet kumpaankin suuntaan.

Kainuun Sanomat

Jalkapallon maailmassa asiat voivat muuttua nopealla aikataululla.

Niin kävi miesten Kolmosessa pelaavan Kajaanin Palloilijoiden kanssa. KaPa etsi kuumeisesti pitkin syksyä uutta päävalmentajaa johtamaan joukkuetta ensi kaudella karvaaseen karsintatappioon päättyneen kauden jälkeen.

Pettymyksen jälkee

