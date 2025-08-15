Paikallisuutiset

Karhu kuvattuna Kuhmossa Kiekikosken maastossa katselukojusta. Kuva: arkisto. Kuva: Juha Neuvonen / Arkisto

Karhukannan hoitoon etsitään pitkäaikaista ja kestävää ratkaisua

Karhun metsästysluvat vuodelle 2025 olivat askel kohti tasapainoista karhun kannanhoitoa. Nyt kaikki myönnetyt karhuluvat on laitettu täytäntöönpanokieltoon yhden valituksen vuoksi.

Kainuun Sanomat

Eduskunta on vahvistanut kevätkaudella metsästyslain muutoksen, jonka pohjalta maa- ja metsätalousministeriö valmisteli karhukannan hoitosuunnitelman päivityksen sekä kannanhoidollisia poikkeuslupia koskevan asetuksen.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa sanotaan, että hoitosuunnitelmassa tun

