Ajankohtaista
Karpalosta on moneksi ‒ suomussalmelainen Merja Karjalainen hyödyntää marjaa usealla tavalla
Suomussalmelainen Merja Karjalainen hyödyntää karpaloa monipuolisesti. Yrityksensä Pitopalvelu Merja.Kiepin tarjoiluissa hän laittaa karpaloita muun muassa kakkujen ja leivonnaisten päälle sekä käyttää marjoja myös juustokakuissa.
Karpalot ovat kypsyneet Suomussalmella ja ainakin paikoin poimittavaa riittää. Ahkerasti marjoja poimiva, Juntusrannassa asuva Merja Karjalainen on suunnannut tälle syksyä jo kolmesti karpalosuolle.
Toisella marjaretkellään hän poimi yhdessä puolisonsa Kyöstin kanssa reilun sangollisen puolessatoista