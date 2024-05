Ihmiset

Tähtikuvaus on vienyt viimeisen kymmenen vuoden aikana suurimman osan Jukka Piiran vapaa-ajasta. Kuva: Niko Kemppainen

Käsittämättömyyksien äärellä – Jukka Piira tähyilee galakseihin takapihallaan Kuhmossa

Jukka Piiran tähtikaukoputki paljastaa taivaalta sen, mikä jää paljaalle silmälle näkymättömäksi. Kuhmon keskustasta käsin saa otettua hieman erilaisia luontokuvia.

Niko Kemppainen Kainuun Sanomat

Kuhmon lukiossa pääosin fysiikkaa opettanut Jukka Piira on vuosien varrella rakentanut takapihalleen oman observatorion. Hän on itse suunnitellut ja kasannut etelätaivaalle osoittavan kaukoputken ja sen jalustan. Laitteistoon on kytketty kamerat ja tietokone.

– Sisätiloista käsin pystyy etäyhdellä et