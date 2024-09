Talous

Marttaliiton asiantuntija Katri Pellikka kannustaa ruokaostoksissa suunnitelmallisuuteen. Kaapissa olevat raaka-aineet kannattaa käyttää ensin, ja ostoslista on hyvä tehdä kotona ennen kauppaan lähtöä. Kuva: Mauri Ratilainen

Käteisellä maksaminen auttaa talouden hallinnassa, ja syy löytyy aivoista – Näin hyvätuloisten maksuongelmat ovat lisääntyneet

Työssäkäyvien asiakkaiden määrä on lisääntynyt viime aikoina Takuusäätiön velkaneuvonnassa. Säästämisessä avainasemassa on se, että ihminen hahmottaa, mihin kotitalouden rahat kuluvat. Takuusäätiön ja Marttaliiton asiantuntijat antavat konkreettisia säästöneuvoja.

Minna Tielinen Kainuun Sanomat

Asenne rahaan kasvaa elämän varrella. Marttaliiton asiantuntija Katri Pellikan mukaan on hyvä tunnistaa, miten rahasta on puhuttu ja miten raha-asioita on hoidettu omassa lapsuudenperheessä.

Lisäksi kannattaa miettiä omia arvoja, joiden mukaan haluaa tällä hetkellä elää ja tehdä valintoja.

