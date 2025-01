Urheilu

Katinkulta Golf valittiin Sotkamon vuoden urheiluteoksi: ”Lasten liikuttaminen on pääasia”

Arkistokuvassa Katinkulta Golf ry:n jäseniä kauden 2023 avauksessa. Kuva: Katinkulta Golf ry

Junioreista senioreihin asti työtä tekevää seuraa valinta lämmittää.

Kasperi Lumijärvi Kainuun Sanomat

Noin tuhannen jäsenen golfseura Katinkulta Golf ry valittiin Kainuun urheilugaalassa Sotkamon vuoden urheiluteoksi.

– Kyllähän tämä on seuralle todella sydäntä lämmittävä asia. Pitkään on paikkakunnalla toimittu ja toimintaa on junioreista senioreihin asti, Katinkulta Golf ry:n puheenjohtaja Minna Te