Katinkullan perinteinen WinterOpen tapahtuma on vetänyt runsaasti väkeä ympäri Suomen. Arkistokuva vuodelta 2024 Anssi Kelan keikalta. Kuva: Noora Limnell

Katinkultaan suunnitellaan uusia sisäaktiviteetteja – Winter Open -tapahtuman paikka saattaa ensi vuonna muuttua

Holiday Clubilta kommentoidaan, että tilat ja tahto musiikkitapahtuman järjestämiseen löytyvät riippumatta tulevaisuuden ratkaisuista.

Kainuun Sanomat

Holiday Club Katinkulta aloitti viime talvena näkyvästi ilmoittelun tennisosakkeiden takaisin ostamisesta. Asiaan liittyen Sotkamo-lehden lukija otti toimitukseen yhteyttä antaen juttuvinkin. Aloimme selvittämään syytä tennisosakkeiden ostoinnokkuuteen. Katinkultaan suunnitellaan lisää monipuolisia

