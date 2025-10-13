Paikallisuutiset
Katinkultaan suunnitellaan uusia sisäaktiviteetteja – Winter Open -tapahtuman paikka saattaa ensi vuonna muuttua
Holiday Clubilta kommentoidaan, että tilat ja tahto musiikkitapahtuman järjestämiseen löytyvät riippumatta tulevaisuuden ratkaisuista.
Holiday Club Katinkulta aloitti viime talvena näkyvästi ilmoittelun tennisosakkeiden takaisin ostamisesta. Asiaan liittyen Sotkamo-lehden lukija otti toimitukseen yhteyttä antaen juttuvinkin. Aloimme selvittämään syytä tennisosakkeiden ostoinnokkuuteen. Katinkultaan suunnitellaan lisää monipuolisia