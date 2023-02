Katsaus erilaisiin lainoihin ja niiden eroihin

Auto, ensiasunto, loma-asunto ulkomailta, moottorivene, kylpyhuoneen remontointi. Lainan ottamisen syitä on todella monia erilaisia ja sen vuoksi on keksitty myös tusina erilaisia lainamuotoja.

Esittelemme niistä yleisimmät, jotta pääset jyvälle siitä, mitkä lainat käyvät parhaiten mihinkin tarpeeseen. Tämän jälkeen et enää mieti eroa lainojen välillä vaan saat konkreettiset esimerkit siitä, millaisia lainoja oikeasti on mahdollista saada.

1. Autolaina

Autolainaksi voidaan nimittää joko pankista saatavaa lainaa, mutta myös eräänlaista auton rahoitusmuotoa. Autolainan rahoitus hankitaan yleensä autoliikkeen kautta, jolloin autoliikkeellä on jo valmis sopimus rahoittajan kanssa.

Autolaina on siitä helppo tapa auton hankintaan, että ostajan ei tarvitse taata lainaan mitään. Vakuutena toimii nimittäin ostettava auto ja se on yleensä pienikorkoinen laina , joka ei kurita kukkaroa.

Se on kätevä tapa saada auto heti käyttöön. Tosin yksi ehto on: auto ei ole ostajansa nimissä, ennen kuin koko laina on maksettu pois. Siihen saakka auto on siis virallisesti rahoittajansa nimissä, mutta tämä ei käytännössä vaikuta muuten kuin, että täytyy ilmoittaa, jos autolla on reissaamassa ulkomaille.

2. Kulutusluotto

Kulutusluotto on nimensä mukaisesti kulutukseen otettava lainamuoto. Lainan saaminen voi vaatia vakuuksia, mutta on myös olemassa vakuudetonta kulutusluottoa. Jos lainassa on vakuuksia, vaikuttaa se luonnollisesti koron suuruuteen sekä takaisinmaksuajan pituuteen.

Tämä lainatyyppi sopii erinomaisesti esimerkiksi matkailuun, ostoksiin tai pienempään remppaan, sillä lainan suuruus on normaalisti noin 500-50 000 euron suuruinen.

3. Pikalaina

Pikalaina voi olla tutun kuuloinen sana, jos olet seurannut mainoksia noin kymmenen vuotta sitten. Myös pikavippi on lainan toinen kutsumanimi. Ennen pikalainojen mainostaminen oli todella aktiivista joka formaatissa, mutta lakien muuttuessa ei pikalainojen mainoksiin enää samalla tavalla törmää.

Lainaa saa nopeasti, mutta korko on sen mukainen eli korkeampi, mitä monessa muussa lainassa. Alussa korko voi olla myös suhteellisen pieni, mutta se kasvaa sitä mukaa, mitä pidempi takaisinmaksuaika lainaan muodostuu.

Laina on siis hyvä pienempään rahantarpeeseen (10-1000 euroa), mutta kannattaa pitää mielessä, että raha on hyvä myös maksaa nopeasti takaisin. Se ei siis ole hyvä väline velkojen paikkailuun, vaan sitä voi käyttää esimerkiksi luottokortin tapaan.

4. Luottokortti

Pikalainan maailmasta onkin hyvä hypätä luottokorttien pariin. Se on erittäin tuttu kortti monelle, mutta kaikki eivät ole halunneet joko ottaa sitä käyttöönsä, tai sitten sitä ei ole saanut. Lapsuudesta tulevat mieleen aikuisten kanssa tehdyt kauppareissut, sillä luottokortti oli aikuisten siisti juttu.

Luottokortteja myöntävät sekä luottokorttiyhtiöt, että pankit. Ne ovat hyvä tapa ostaa hankintoja osamaksulla tai maksaa ulkomaan ostoksia turvallisesti.

Lisäksi se on hyvä keino esimerkiksi paria päivää ennen palkkapäivää, jolloin tili on jo lähes tyhjillään, mutta olisi tarve tankata tai käydä ruokakaupassa. Se on kätevä, päivittäinen kaveri siis sen käytännöllisyyden vuoksi.

Lainojen kilpailuttaminen tuo huomattavia säästöjä

Tärkeimpien lainamuotojen läpikäynnin jälkeen on hyvä muistuttaa lainojen kilpailuttamisesta. Jokainen lainanmyöntäjä saa oman lainansa kuulostamaan äärimmäisen hyvältä vaihtoehdolta, mutta kultainen sääntö on, että lainojen kilpailuttaminen on ehdottoman järkevää.

Vaikka jotkut meistä ovat nopean toiminnan tyyppejä, ei lainoja kannata ottaa sekunnin mielijohteesta. Nykyään lainojen kilpailuttaminen onnistuu oikeasti kolmessa minuutissa, kun vain käyttää luotettavaa lainanvertailupalvelua.

Myös lainatarjouksen saaminen onnistuu nykyään muutamassa minuutissa tai saman päivän aikana, joten ei kannata tehdä hätiköityjä päätöksiä. Toisaalta esimerkiksi luottokortin kanssa päätöksiä voi tehdä nopeamminkin, sillä se on päivittäinen apukeino pienten ostosten maksamiseen tai luomaan turvaa vaikka lomamatkaa ostaessa.