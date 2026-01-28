Paikallisuutiset

Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen (vasemmalla) irtisanoutui virastaan viime vuoden lopussa. Hänen sijaisekseen valittiin talousjohtaja Joni Partanen. Heidät kuvattiin marraskuussa talousarvion tiedotustilaisuudessa. Kuva: Tanja Nuotio

Kaupunginjohtajan sijaisen kausi alkaa syntymäpäivillä, mutta arjen täyttää tuttu asia: ”Pidetään Kajaanin pyörät pyörimässä ja palvelut kunnossa”

Maaliskuun alussa vt. kaupunginjohtajana aloittava Joni Partanen pitää työhuoneensa ovet edelleen auki. Somesta häntä on turha etsiä.

Kainuun Sanomat

Siirtyminen Kajaanin kaupungin vt. kaupunginjohtajaksi on luonnollinen jatkumo nykyisestä roolista, sanoo Kajaanin talousjohtaja Joni Partanen.

Maaliskuun alussa alkava, enintään puoli vuotta kestävä sijaisuus osuu keskelle Kajaanin 375-vuotisjuhlavuotta. Kalenteripalaveri väistyvän kaupunginjohtajan

