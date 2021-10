Kela varoittaa: Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia omakannan nimissä

Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla, Kela varoittaa tiistaina. Viestissä olevaa linkkiä ei saa klikata.

Omakannan nimissä on lähetetty sähköposteja, joissa neuvotaan kirjautumaan viestissä olevan linkin kautta omakantaan. Viesteissä on viitattu myös covid-19-sertifikaattiin ja koronarokotustodistukseen. Kelan mukaan kyseessä on huijaus, jonka tarkoituksena on tietojenkalastelu. Kela muistuttaa, että omakantaan kirjaudutaan vain osoitteessa kanta.fi.

Linkki ohjaa rikollisten ylläpitämälle verkkosivustolle. Kyseessä on tietojenkalastelu, jonka tarkoituksena on varastaa henkilötietoja ja kirjautumistietoja, kuten pankkitunnuksia.

Viesti voi olla luonteeltaan painostava. Siinä voidaan väittää, että vastaanottajan on kirjauduttava välittömästi omakantaan tai tarkistettava itseään koskevia asiakirjoja. Viesteissä on viitattu myös covid-19-sertifikaattiin ja koronarokotustodistukseen.