Kelpo veli palaa rikoshommiin

Salakuljettaja

Kutonen klo 21.00

★★★ Tyypillisessä amerikkalaisjännärissä haetaan ylellisyyden tuntua kalliista citymaastureista, ravintoloista ja edustusasunnoista. Nyt rytkytellään duunariasenteella ja velipojan velat niskassa. Kyllä se vaihteluna virkistää. Pohjalla onkin islantilaisjännäri Reykjavik-Rotterdam , jonka pääosassa puurtanut Baltasar Kormákur vastasi vaihteeksi ohjauksesta. On Mark Walhbergin vuoro palata jo taakse jääneisiin salakuljetushommiin. (USA 2012)

Ozzy

Nelonen klo 15.35

★★ Alberto Rodriguez viritteli tehokkaan painostavia tunnelmia espanjalaisjännärissään Suosurmat . Animaatioseikkailu Ozzyn ohjaaja Alberto Rodriguez on eri mies, mutta painajaisen puolelle hänkin tarinaa sysii. Se on ikävä juttu pienille lapsille suunnatussa elokuvassa, jonka sankarikin on vielä söpö sinisilmäinen beagle. Sitä kannattaa katsoa isompien seurassa, vaikka vankilamaisen koirahotellin asukit suomea puhuvatkin. (Espanja 2016)

A Little Chaos

Frii klo 17.45

★★★ Alan Rickmanin jylhä olemus ja sametinpehmeä baritoni olivat lyömätön yhdistelmä muuallakin kuin Harry Potter -leffojen Serverus Kalkaroksena. Makoisassa romanttisessa draamassa hän näytti kyntensä myös ohjaajana. Aurinkokuningas Ludvig XIV (Rickman itse) tahtoo Versaillesin palatsiin arvonsa mukaiset puutarhat. Maisemasuunnittelijat Matthias Schoenaerts ja Kate Winslet ottavat vastaan urakan. Ja toisensa. (Britannia 2014)