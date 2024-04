Urheilu

Kenen viuhkassa mestaruusmerkit? Talvisuper huipentuu viikonloppuna Joensuussa ilman Jymyä, mutta kolmen Jymy-taustaisen pelinjohtajan voimin

Pekka Pajala Kainuun Sanomat

Mikko Huotarin johtama Joensuun Maila pääsee päättämään Talvisuperin tutuissa olosuhteissa. Kuva: Joona-Pekka Hirvonen

Miesten Talvisuperin mestaruus ratkeaa viikonloppuna Joensuussa. Pesäpallon hallimestaruutta puolustavan Jymyn talvikunto ei finaaliturnaukseen riittänyt, mutta sotkamolainen lajiosaaminen on silti vahvasti läsnä talvikauden huipennuksessa.

Kolmen lopputurnausjoukkueen pelinjohtoviuhka on Jymy-kasvatin kädessä. Kotiedusta nauttivan Joensuun Mailan peliä johtaa Mikko Huotari, Manse PP:tä luotsaa Jani Komulainen ja Kempeleen Kiriä peluuttaa Mikko Korhonen.

Kolmikolla on pitkä yhteinen historia lajin parissa ja he ovat olleet isossa roolissa Jymyn 2000-luvun menestyksessä. Komulainen ja Korhonen ovat voittaneet pelinjohtajinakin SM-kultaa Jymyssä.

Huotari, 47, ja Komulainen, 45, pelasivat ensimmäiset pääsarjapelinsä 1990-luvun viimeisinä vuosina, Korhosen, 40, Superpesis-ura alkoi vuonna 2001.

Huotarin mukaan pitkä pesis-ura kertoo intohimosta lajia kohtaan.

– Emme ole osanneet, halunneet tai kyenneet päästämään irti lajista, hymähtää Huotari.

– Selittävä tekijä on varmaan nuoruus 90-luvulla, jolloin Jymy tuli (huipulle). Osuimme pesiksen huuma-aikaan ja sitä kautta pureuduimme syvälle lajiin.

Pitkä yhteinen historia ei silti tee kolmikosta toisilleen sen helpompaa tai vaikeampaakaan vastustajaa. Korhosen mukaan tiedossa toki on asioita ”mitä kumpikin lajista ajattelee”, mutta isossa kuvassa sen merkitys ei ole suuri.

– Ei ole niin väliä onko vastustajan kanssa yhteistä historiaa. Ennakkotyössä pyrkii aina löytämään toisen pelistä tiettyjä toistuvia säännönmukaisuuksia, Korhonen sanoo.

Finaaliturnauksen olosuhde puoltaa JoMan pelitapaa

Ensimmäistä kertaa pelattava Talvisuper saa koko pelinjohtokolmikolta selkeät kiitokset.

Sarja on tuonut talvikauteen lisää nimenomaan panoksellisia pelejä, jotka on myös pelattu varsin hyvissä halliolosuhteissa. Mikko Korhosen mielestä aikataulutuskin on ollut onnistunut.

– Pelit ovat jakautuneet tasaisesti läpi talven ja on erittäin mieluisaa, että huhtikuun alkuun saadaan pari peliä kovia joukkueita vastaan hyvissä halliolosuhteissa. Tämä on parasta mahdollista valmistautumista kauteen, Korhonen sanoo.

JoMa on päässyt nauttimaan kotiedusta läpi talven, sillä alkusarjassa se joutui matkustamaan vain yhden kerran Kuopioon.

– Olemme päässeet pelaamaan viisi peliä hyvässä hallissa ja se on palvellut hyvin pelin kehitystä, Huotari sanoo.

Joensuun halli vastaa olosuhteiltaan parhaiten kesän peliolosuhteita ja on siten joukkueille mieluisa areena.

– Alusta on kimmoisa ja halli korkea, samat lyönnit on käytössä kuin ulkona. Kuopion halli on samantyyppinen, mutta siellä suojaverkot on katossa niin matalalla, että se rajaa lyöntejä pois, Korhonen kuvailee.

Niko toi meille rauhallisuutta. Hän ei kerää huomiota itseensä, mutta suorittaa aina varmasti.

Manse PP ei tällä kaudella vielä ole Joensuu Areenassaa vieraillut. Jani Komulaisen joukkue pelasi alkusarjapelinsä pehmeämmillä alustoilla Tampereella, Seinäjoella ja Alajärvellä.

– Finaaliturnauksen olosuhde puoltaa JoMan pelitapaa, katsoo Komulainen.

Oli JoMalla kotietu tai ei, Huotari heittää suosikin viitan Manse PP:lle, joka on JoMan vastustaja lauantain välieräottelussa. Manse sai ennakkoon kovimman vahvistuksensa, Elmeri Liedon, juuri Joensuusta.

– Kiitos kunniasta, naurahtaa Komulainen entisen pelikaverinsa arviolle.

– Olemme kieltämättä pelanneet hyvin talven aikana ja onnistuneet ajamaan sisään nuoria pelaajia joukkueeseen.

Manse on peluuttanut talvikauden peleissä hyvällä menestyksellä neljää omaa junioria, jotka ikänsä puolesta pystyvät pelaamaan vielä myös poikien Superpesistä.

Ihan ykkösrosterilla Manse ei finaaliviikonloppuun pääse, sillä pari pelaajaa on lievästi ”vaivaisena”.

JoMakin on nuorentanut joukkuettaan, mutta sai vastapainoksi riveihinsä Jymyssä meritoituneen Niko Korhosen.

– Niko toi meille rauhallisuutta. Hän ei kerää huomiota itseensä, mutta suorittaa aina varmasti, Huotari arvioi.

Tärkeä tulija JoMalle on ollut myös Joosua Rättö, joka viime kaudella voitti Haminassa Ykköspesiksen lyöjäkuninkuuden. Alkusarjassa 14 juoksua lyönyttä Rättöä paremmin kotiuttivat ainoastaan KeKin Ossi Meriläinen (17) ja JoMan Juho Toivola (16).

KeKi on aikuisten miesten pesisjoukkue. Rutiini näkyy hankalissa hetkissä.

KeKin vastustaja lauantain välierissä on Kouvolan Pallonlyöjät. Mikko Korhosen mukaan KeKi luottaa finaaliturnauksessakin tuttuihin vahvuuksiinsa, laajaan kotiutusosastoon ja kokemukseen.

– KeKi on aikuisten miesten pesisjoukkue. Rutiini näkyy hankalissa hetkissä, Korhonen uskoo.

Finaaliturnauksessa KeKi saa kokoonpanoonsa myös alkusarjan pelit huilanneen Jymy-kasvatti Onni Määtän.