Paikallisuutiset

Kuva: Hannu Verronen

Kerro Kainuun Sanomille, kuka kainuulainen hoitaja on poikkeuksellisen hyvä

Tiina Suutari Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hoitajilta vaaditaan nykyään paljon, mutta silti hommat hoituvat kiitettävästi.

Kainuusta löytyy tuhansia hoitajia, jotka tekevät työtään jatkuvasta kiireestä huolimatta vankalla ammattitaidolla ja täydellä sydämellä.

Kainuun Sanomat haluaa nostaa terveyden- ja sairaanhoidon ammattilaisten työtä ja etsii haastateltavaksi hoitajia, jotka ovat jääneet erityisesti ihmisten mieliin. Toimitus pyytää lukijoita ilmiantamaan poikkeuksellisen hyviä hoitajia Kainuusta. Etsimme juttuun hoitajia, jotka ovat työssä edelleen. Toimituksen tarkoituksena on myös koota lukijoiden kehut ja kiitokset jutuksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ilmianna erityisen hyvä hoitaja alla olevalla lomakkeella sunnuntaihin 28. syyskuuta kello 21 mennessä: