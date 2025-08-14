Paikallisuutiset
Keskustan puheenjohtaja laittaisi Turun tunnin junan hyllylle ja ohjaisi rahat Kainuuseen ja itäiseen Suomeen: ”Sillä rahalla tekisi valtavan määrän”
Keskustan puoluejohto vieraili torstaina Kainuussa, jossa puolue puheenjohtajansa Antti Kaikkosen johdolla julkaisi oman ohjelmansa itäisen Suomen elinvoiman kasvattamiseksi.
Opintolainahyvitys ja verohuojennus palkkaan työn perässä Kainuuseen muuttaville henkilöille.
Muun muassa tällaisia toimia keskustan laatimassa Ratkaisuja Itäiselle Suomelle -ohjelmassa ehdotetaan alueen elinvoiman kasvattamiseksi.
Myös Petteri Orpon (kok.) johtama hallitus on laatinut oman ohjelmansa