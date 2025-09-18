Paikallisuutiset

Antti Toivanen (lähimpänä kameraa) puhui pitkään purkuputken rakentamista vastaan. Kuva: Hanna Turunen

Keskustelu oli vilkasta Nuasjärven purkuputki-illassa – Vapaa-ajan asukas: ”Järvi ei kestä”

Purkuputkiehdotus Nuasjärveen ei saanut aikaan riemunkiljahduksia paikallisilta asukkailta ja mökkiläisiltä. Jos laajennuksia kaivosalueella ei voida tehdä, Mondo Mineralsin toiminta päättynee vuoteen 2035.

Hanna Turunen Kainuun Sanomat

Vapaa-ajan asukkaiden ja paikallisten mielestä uuden purkuputken rakentamisesta tulisi haittaa asukkaille, muinaismuistoille ja ympäristölle.

Sotkamolaisen talkkikaivoksen Mondo Mineralsin YVA:a eli Ympäristövaikutusten arviointia ruodittiin noin 20 ihmisen voimin keskiviikkoiltana 17. syyskuuta Brea