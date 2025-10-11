Urheilu

Kajaanin Palloilijoiden päävalmentaja Inigo Garcia Lopez uskoo joukkueensa pystyvän nousemaan vielä otteluparin voittajaksi, vaikka vieraskentällä tulikin ruma tappio. Kuva: Maija Räsänen

Kesy KaPa kaatui karsinta-avauksessa, kotikentällä vaaditaan kova nousu – ”Löi meidät kylmäksi”

Kajaanin Palloilijoiden kaksiosainen karsintaurakka alkoi kolmen maalin tappiolla. Nousija Kakkoseen ratkeaa ensi lauantaina Kajaanissa.

Kainuun Sanomat

Kajaanin Palloilijoiden nousukarsinta jalkapallon miesten Kakkoseen sai todella tylyn alun.

Äänekoskella pelatussa avausottelussa KaPa jäi todella vaisuksi ja taipui selvään tappioon HuimaUrhoa vastaan maalein 4–1 (0–1).

– Ottelu ei mennyt kuten halusimme, josta kertoo myös heille voimakkaasti kallist

