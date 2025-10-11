Urheilu
Kesy KaPa kaatui karsinta-avauksessa, kotikentällä vaaditaan kova nousu – ”Löi meidät kylmäksi”
Kajaanin Palloilijoiden kaksiosainen karsintaurakka alkoi kolmen maalin tappiolla. Nousija Kakkoseen ratkeaa ensi lauantaina Kajaanissa.
Kajaanin Palloilijoiden nousukarsinta jalkapallon miesten Kakkoseen sai todella tylyn alun.
Äänekoskella pelatussa avausottelussa KaPa jäi todella vaisuksi ja taipui selvään tappioon HuimaUrhoa vastaan maalein 4–1 (0–1).
– Ottelu ei mennyt kuten halusimme, josta kertoo myös heille voimakkaasti kallist