Urheilu

Kiekko-Espoo kertoo täyttävänsä ehdollisen liigalisenssin ehdot

Raiko Häyrinen Kainuun Sanomat

Kiekko-Espoo ja Janne Hämäläinen (28) ovat vahvasti menossa kohti jääkiekkoliigaa. Kuva: Tuomas Juntunen

Nyt sen pitäisi olla varmaa: jääkiekon ylintä kotimaista sarjaa Liigaa pelataan ensi kaudella Espoossa. Kiekko-Espoo kertoi tänään tiedotustilaisuudessaan täyttävänsä Liigan sille ensi kaudeksi antaman ehdollisen liigalisenssin ehdot.

Liiga myönsi joulukuussa Kiekko-Espoolle ehdollisen liigalisenssin ensi kaudeksi. Liigapaikan saadakseen Kiekko-Espoon on täytettävä maaliskuun loppuun mennessä vielä käytännössä kaksi ehtoa. Seuran on saatava kokoon tietty määrä yhteistyökumppanuuksia ja sopimus siitä, miten liigaosake lunastetaan.

Kiekko-Espoon mukaan molemmat ehdot on nyt täytetty.

– Lisenssikomitean puheenjohtaja Jaakko Luumi oli vieraana ja perjantaina saatiin lisenssikomitealta vahvistus, että kumppaniosuus on hoidettu, Kiekko-Espoon puheenjohtaja Ami Rubinstein sanoi.

Liigaosakkeen hinnasta Rubinstein ei halunnut puhua julkisesti, vaan sanoi siitä kertomisen kuuluvan Liigalle.

– Sen osalta voimme todeta, että olemme päässeet Liigan kanssa sopimukseen annin ehdoista. Siihen liittyy Liigan sisäistä prosessia. Itse annin ehdoista on korrekteinta, että Liiga tiedottaa asiasta. Meille tärkeintä on, että ehtojen pitää olla kestävällä pohjalla myös eteenpäin katsottaessa. Meidän näkökulmastamme lopputulos taklaa molemmat asiat, Rubinstein sanoi.

Rubinsteinin mainitsema eteenpäin katsominen tarkoittaa sitä, ettei Liigaan mahdollisesti tulevaisuudessa karsintojen kautta nousevilta joukkueilta isketä osakkeen hinnalla suonta kuolettavan rajusti.

Liigaan kaudeksi 2025–2026 hamunnut Jokerit teki marraskuussa omat johtopäätöksensä ja kertoi, ettei se ole kiinnostunut liigapaikasta nykyisillä ehdoilla. Tuolloin julkisuudessa oli arvioitu osakkeen hinnaksi 3,6–3,8 miljoonaa euroa.

Yle uutisoi joulukuussa, että Kiekko-Espoo edellyttää Liigalta samoja ehtoja, jotka koskivat edellisten nousijoiden eli Sportin, KooKoon ja Jukurien liigaosakehintaa. Ne maksoivat kukin osakkeestaan 1,8 miljoonaa euroa ja maksamiseen annettiin viisi vuotta aikaa.

– Keskustelut ovat olleet rakentavia ja hyviä, Rubinstein ilmoitti.

Kiekko-Espoon tämän kauden budjetti Mestiksessä on seuran oman ilmoituksen mukaan 1,2–1,4 miljoonaa euroa. Ensi kaudella Liigassa summa on tarkoitus nostaa noin viiteen ja puoleen miljoonaan euroon.

Rubinsteinin mukaan Kiekko-Espoon tavoitteena on rakentaa "kustannustehokas joukkue". Viime vuoden lopulla seura kertoi pestanneensa Jyrki Ahon ensi kauden päävalmentajakseen kaksivuotisella sopimuksella, mutta ensi kauden pelaajasopimusten tilanteesta Rubinstein ei pukahtanut mitään.

Liiga kertoi viime syksynä sarjan avaamisesta ja liigakarsintojen paluusta keväällä 2025. Keskustelu kotimaisen huippukiekkoilun sarjajärjestelmästä ja siitä, ketkä neuvotteluissa ovat mukana, ei kuitenkaan loppunut siihen, vaan on jatkunut kiivaana.

Rubinstein sanoi Kiekko-Espoon haluavan, että toiminta on "sekä juridisesti että arvomaailmaltaan kunnossa".

– Tarkoitan, että keskustelun kaikkien osapuolien intressissä on, että suomalainen jääkiekko nähdään positiivisessa valossa. Ehkä tällä hetkellä monen asian summana jääkiekossa lajina on liikaa negatiivisia keskusteluasioita. Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että kaikki voivat olla ylpeitä suomalaisesta kiekkoilusta. Kyse ei ole siitä, että me määrittäisimme mikä on oikein, vaan että pidämme keskustelua yllä, Rubinstein selvitti.