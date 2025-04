Kulttuuri

Kirja-arvio: Ylisukupolvinen kypsymistarina

Suomussalmelta kotoisin olevan Minna Mikkosen teos on riisuva, alaston kuin keväinen puu vailla silmuja, vaikka on jo lämmin, Risto Kormilainen kirjoittaa arviossaan.

Kainuun Sanomat

Minna Mikkonen: Sydänhirviö

270 s., Kustantamo S&S 2025.

Naisen kohdussa on lapsi syntymäisillään. Ilon odotus, täyttymys. Kaiken keskelle luikertelee hirviö, joka on odottanut tilaisuutta iskeäkseen. Nyt sen aika on tullut. Vuosien ja vuosikymmenten paino kaiken yllä. ”Minun sisälläni, minun ytimeni