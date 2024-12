Mielipiteet

Kirkonmäeltä: Kiitos isänmaasta

Hannes Seppänen Kainuun Sanomat

Hannes Seppänen Kuva: -

On hienoa, että me suomalaiset saamme viettää yhdessä itsenäisyyspäivää. Nykyisin korostuu hienosti se, että itsenäisyyspäivä on kaikkien suomalaisten ja kaikkien täällä asuvien yhteinen ilon aihe.

Suomalaisessa turvallisessa yhteiskunnassa elävät maailman onnellisimmat ihmiset. Tämä asia pääsee help