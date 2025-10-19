Kotimaa

Koeajolla: Laatikkoleikki kannatti — Fordin täyssähköinen Courier ei hurmaa linjakkuudellaan, mutta tila ei lopu koskaan kesken

Liukuovien hyödyllisyyden huomaa ahtaissa parkkitaloissa ja tiukoissa pysäköintiruuduissa. Näillä ovilla ei kolhi naapuria, ja takaistuimille pääsee aina.

Kari Pitkänen Kainuun Sanomat

Pakko se on myöntää: vaikka tämä auto ei ehkä ole silmiä hivelevän kaunis, tätä käytännöllisemmäksi se tuskin voi muuttua. Suorakulmaiseen laatikkoon voi pakata viisi matkustajaa ja paljon matkatavaraa ilman, että sisällä ketään ahdistaa.

Korkeus kertoo kaiken olennaisen Ford E-Tourneo Courierista: l