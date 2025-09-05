Urheilu

Antti Lauronen ottelee tulevana lauantaina Turussa. Hän kertoo saaneensa uralleen lisäpotkua kevään isosta tapahtumasta. Kuva: Antti Huusko

Kohutapahtumassa otteleminen toi potkua kainuulaisottelijan uralle – ”Se on auttanut merkittävästi uraani”

Kajaanilainen Antti Lauronen on päässyt ottelemaan Suomen isoimmilla areenoilla kirkkaissa valoissa. Lauronen kertoo tekevänsä kaiken potkunyrkkeilyn ehdoilla.

Jussi Heikkinen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kajaanin Ju-jutsuseuran potkunyrkkeilijä Antti Laurosen käy seuran salilla kovaa valmistautumista alkuviikosta.

Syy on selvä.

Laurosella on edessään lauantaina kova kamppailu. Hän kohtaa Ice Cage 5 -tapahtumassa Abdi Mufasan. Laurosen ja Mufasan ottelu on alkueräkortin viimeinen ottelu ennen pääkortin