Urheilu
Kohutapahtumassa otteleminen toi potkua kainuulaisottelijan uralle – ”Se on auttanut merkittävästi uraani”
Kajaanilainen Antti Lauronen on päässyt ottelemaan Suomen isoimmilla areenoilla kirkkaissa valoissa. Lauronen kertoo tekevänsä kaiken potkunyrkkeilyn ehdoilla.
Kajaanin Ju-jutsuseuran potkunyrkkeilijä Antti Laurosen käy seuran salilla kovaa valmistautumista alkuviikosta.
Syy on selvä.
Laurosella on edessään lauantaina kova kamppailu. Hän kohtaa Ice Cage 5 -tapahtumassa Abdi Mufasan. Laurosen ja Mufasan ottelu on alkueräkortin viimeinen ottelu ennen pääkortin