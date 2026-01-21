Paikallisuutiset
Koirien koulutukseen erikoistunut yritys sulki ovensa – kuka jatkaa Kainulan tarinaa?
Kajaaniin vuonna 1957 valmistunut Kainula on tällä hetkellä tyhjillään. Yrittäjä Noora Heikkinen jatkaa työtään koirien kouluttamisen parissa.
Kainulan omistava Tunneotus Oy on asetettu konkurssiin. Tunneotus Oy oli Noora Heikkisen yritys, joka tarjosi eläinkoulutuspalveluja ja eläinavusteista valmennusta.
Heikkisen yritys osti Kainulan kaksi vuotta sitten Setlementti Kainulan Kannatusyhdistys ry:ltä. Heikkisen yritys oli jo ostohetkellä vu