Pappilanniemen vanhan hautausmaan vieressä olevalla rannalle ei ole asiaa koiran kanssa, koska alue tulee liian lähelle yksityistontin rajaa. Kuvassa näkyvä polku vie suoraan yksityistontin ranta-alueen viereen. Kuva: Inka Hurskainen

Koirien uittaminen kuohuttaa somessa – Kajaanin kaupunki muistuttaa omistajia jokaisenoikeuksista

Koiraa uittavan on syytä pitää mielessä jokaisenoikeudet sekä huomioida ympäristöään. Ilman lupaa ei kenenkään tontille saa mennä. Paltaniemellä Pappilanniemen epävirallisen uimapaikan sijainti on ilmaistu epäselvästi, ja kaupunki aikoo poistaa sen sivujensa listauksesta. Kajaanin kaupunki on harkinnut täysin omaa rantaa koirille, mutta suunnitelma ei ole toteutumassa lähiaikoina.

Marjut Lauronen Kainuun Sanomat

Kuuma kesä on ajanut lukuiset ihmiset hakemaan viilennystä uimarannoilta. Moni koiranomistaja haluaa tarjota viilennystä myös koiralleen, jolloin uimapaikan valintaan tulee mutka matkaan.

Yleiselle uimarannalle koiran kanssa ei saa mennä, joten koiranomistajat joutuvat suuntaamaan epävirallisille uim