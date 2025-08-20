Paikallisuutiset
Kokoomuksen ministerit tutustuivat Vuokatin urheilutoimijoihin: ”Nivottuna tutkimukseen, saadaan maailmanluokan toimintaa”
Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan ja tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien lisäksi vierailulla oli mukana kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto.
Kansallista Kokoomusta edustavien ministerien ja kansanedustajan vierailu Vuokatin Snowpoliksessa alkoi surunvalitteluiden merkeissä. Aiemmin tiistaina eduskunnasta kuultiin suru-uutinen, kun 30-vuotias kansanedustaja Eemeli Peltonen (sd.) menehtyi.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala, tiede-