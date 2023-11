Kolumnit

Kuva: Jussi Pohjavirta

Kolumni: Eiköhän räväytetä kunnolla

Hannu Mustonen Kainuun Sanomat

Kärsivän koiran kipuilua on karmea katsoa ja niin on myös Kainuun hyvinvointialueen, joka ei voi hyvin talouden, henkilöstöpulan ja terveydenhoitotarpeiden ristipaineessa. Rakkaasta koirasta luopuminen tekee tiukkaa ja lopullista ratkaisua tulee venytettyä, mutta lopulta kärsimysnäytelmälle on lyötä