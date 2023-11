Kolumnit

Kuva: Jussi Pohjavirta

Kolumni: Semi legit räntti finglishistä

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Suomen kieli on rikki. Tai no en minä tiedä onko se oikeasti rikki, mutta välillä tuntuu siltä, kun kuuntelee suomen ja englannin kielten sekoitusta eli finglishiä. Jokin asia on lit tai wörtti ja perhe ja läheiset ovat fam. Töiden jälkeen saatetaan mennä gymille ja siitä heti dinnerille, ja niin po